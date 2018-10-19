Под Тулой в реке Донец зафиксирована массовая гибель рыбы

Прокуратура Тульской области начала проверку массовой гибели рыбы в Кимовском районе.

ЧП произошло в поселке Приозерный. По свидетельству очевидцев, мертвая рыба сплошным слоем покрывает воду и берега реки Донец.

Местные жители пишут в соцсетях, что все произошло после того, как в местном рыбном хозяйстве открыли шлюзы, чтобы сбросить воду для вылова рыбы. Люди считают, что в рыбхозе не смогли выловить всю рыбу - она погибла, поскольку пруды обмелели, а потом все сбросили в реку Донец.

- В настоящее время Тульская природоохранная прокуратура с привлечением контролирующих органов проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Кимовском районе, - уточнила старший помощник прокурора области Любовь Кузнецова.