В Москве "друг" из интернета убил и расчленил девушку

В Москве следователи раскрыли августовское убийство 16-летней девушки. Предполагаемым преступником оказался "друг" из интернета.

Об исчезновении девушки стало известно 26 августа. Днем она ушла из квартиры на Чертановской улице. Куда и с кем она пошла гулять, никто не знал. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, во время поисков следователи изучили интернет-переписку юной москвички. Внимание привлек один молодой человек, который симпатизировал девушке.

На допросе этот 16-летний парень признался, что действительно встречался с потерпевшей. Он специально прилетел в Москву и снял квартиру для свидания. Но во время встречи молодые люди поссорились, и юноша ударил подругу ножом. Испугавшись тюрьмы, "друг" расчленил тело и избавился от него.

Против парня возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". На время следствия суд заключил его под стражу.