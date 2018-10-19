Новости

Парламент Косово принял решение о создании армии 09:23
Катапультировавшихся над Азовским морем летчиков пока не нашли 09:21
Напавшего на колледж студента похоронят там, где решит его семья 09:20
Советника экс-президента Киргизии объявлен в международный розыск 09:19
ЦБ отозвал лицензии у двух банков 09:15
В ямальской школе произошел пожар в кабинете химии 09:04
На трассе "Дон" Mercedes протаранил ВАЗ-2101, погибли четыре человека 08:50
Мать солиста группы "Нэнси" прокомментировала смерть сына 08:43
Банк России отозвал лицензию у ВостСибтранскомбанка 08:32
"Анжи" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ 08:20
Посвященные корейско-российской дружбе значки появились в КНДР 07:58
На Камчатке мужчина выжил в схватке с медведицей 07:23
Житель Эквадора пытался ввезти в США свиную голову в багаже 06:48
Вблизи Приморского края произошло землетрясение 06:41
Пропавших в Приморье рыбаков нашли живыми 06:23
Три человека пострадали при пожаре в Екатеринбурге 06:07
В Хабаровске будут судить организаторов сети нелегальных казино 06:06
В Якутии 400 человек эвакуировали из аэропорта 05:36
Трамп похвалил жену за спокойствие во время задымления в самолете 05:34
В Приморье пропал катер с тремя рыбаками 05:27
В Канаде начали штрафовать за употребление марихуаны 05:25
В четыре населенных пункта Хабаровского края не вернули электричество 04:57
Главу МВД США уличили в растрате бюджетных средств 04:56
Пентагон усомнился в сведениях о 700 заложниках в Сирии 04:47
Сотрудник УМВД спас пассажира рейса Хабаровск - Новосибирск 04:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
19.10.2018 07:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке мужчина выжил в схватке с медведицей

Текст: Юлия Гарднер

Медведица напала на мужчину под Петропавловском-Камчатским. ЧП произошло в пятницу днем в пригородном поселке Дальний.

Фото: depositphotos.com
Видео: В США медведь самостоятельно открыл двери автомобиля

Врачи доставили раненого в травматологическое отделение городской больницы, где ему оказали медицинскую помощь. Об этом сообщил "Интерфаксу" начальник отдела государственного охотничьего надзора агентства Камчатского края Владимир Гордиенко.

Он добавил, что хищницу с медвежатами, по сообщениям местных жителей, видели возле местной школы и детского дома.

Сейчас на месте происшествия работают охотоведы. Они выясняют подробности нападения и ищут медведицу.

Кстати

С начала года на Камчатке отстрелили более 60 агрессивных медведей.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Массовое убийство в керченском колледже
Песков прокомментировал исчезновение саудовского журналиста
Путин: В концепции ядерной доктрины России нет превентивного удара
Суд арестовал вице-премьера Крыма Нахлупина на 2 месяца
Гиперзвуковой "Авангард" примут на вооружение в ближайшие месяцы