На Камчатке мужчина выжил в схватке с медведицей

Медведица напала на мужчину под Петропавловском-Камчатским. ЧП произошло в пятницу днем в пригородном поселке Дальний.

Врачи доставили раненого в травматологическое отделение городской больницы, где ему оказали медицинскую помощь. Об этом сообщил "Интерфаксу" начальник отдела государственного охотничьего надзора агентства Камчатского края Владимир Гордиенко.

Он добавил, что хищницу с медвежатами, по сообщениям местных жителей, видели возле местной школы и детского дома.

Сейчас на месте происшествия работают охотоведы. Они выясняют подробности нападения и ищут медведицу.

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