Пропавших в Приморье рыбаков нашли живыми

Пропавший в районе острова Скрыплева в Приморье катер с тремя рыбаками на борту обнаружил в заливе Петра Великого южнее острова Русский экипаж среднего добывающего судна "Обаятельный".

Как сообщили в региональном главке МЧС, состояние пострадавших удовлетворительное.

Напомним, двое мужчин и женщина вышли в море на ночную рыбалку 16 октября. На следующий день они перестали выходить на связь, и на их поиски отправились спасатели.

Было обследовано 116 квадратных километров акватории Уссурийского залива в районе острова Скрыплева и далее до острова Верховского.