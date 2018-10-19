В четыре населенных пункта Хабаровского края не вернули электричество

Четыре населенных пункта в Солнечном районе Хабаровского края по-прежнему частично остаются без света. Это село Эворон и поселки Дуки, Горин и Харпичан.

По информации ГУ МЧС по региону, за последние сутки подача электричества восстановлена в 177 домах, без электроснабжения находятся 162 жилых дома. Социально значимые объекты и котельные временно подключены к резервным источникам энергии.

Последствия аварии ликвидируют семь бригад электросети, в составе которых 24 человека и 9 единиц техники.

Напомним, перебои с электроснабжением возникли 16 октября из-за налипания снега на провода.