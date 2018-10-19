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19.10.2018 06:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске осудят организаторов сети нелегальных казино

Текст: Дина Непомнящая

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу из 14 человек, создавшую в Хабаровске сеть подпольных казино. Уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр уже направлено в суд.

По предварительной версии, нелегальный бизнес решила начать супружеская пара - 40-летний мужчина и 20-летняя женщина.

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"Они арендовали шесть помещений в разных районах города, установили в них игровые автоматы. Залы оборудовали системами видеонаблюдения", - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По информации краевого УМВД, прежде чем допустить потенциальных клиентов в казино, служба безопасности тщательно проверяла их рекомендации, место работы и круг общения.

Во время обысков в залах казино и дома у сообщников изъяли 582 игровых автомата, сотовые телефоны, компьютерную технику, финансовые документы, 11,6 миллиона рублей и тысячу долларов США.

Сейчас девять членов преступной группы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, пять - под домашним арестом. После суда им грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до миллиона рублей.

Все подозреваемые дали признательные показания.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Борьба с азартными играми
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