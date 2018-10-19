В Хабаровске осудят организаторов сети нелегальных казино

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу из 14 человек, создавшую в Хабаровске сеть подпольных казино. Уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр уже направлено в суд.

По предварительной версии, нелегальный бизнес решила начать супружеская пара - 40-летний мужчина и 20-летняя женщина.

"Они арендовали шесть помещений в разных районах города, установили в них игровые автоматы. Залы оборудовали системами видеонаблюдения", - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По информации краевого УМВД, прежде чем допустить потенциальных клиентов в казино, служба безопасности тщательно проверяла их рекомендации, место работы и круг общения.

Во время обысков в залах казино и дома у сообщников изъяли 582 игровых автомата, сотовые телефоны, компьютерную технику, финансовые документы, 11,6 миллиона рублей и тысячу долларов США.

Сейчас девять членов преступной группы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, пять - под домашним арестом. После суда им грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до миллиона рублей.

Все подозреваемые дали признательные показания.