В Приморье пропал катер с тремя рыбаками

На поиски пропавших вблизи Владивостока рыбаков вышел катер БЛ-820 Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Катер, на борту которого находились двое мужчин и женщина, пропал в городской акватории 17 октября. Просьба о помощи поступила в Центр управления в кризисных ситуациях.

Известно, что жители края вышли в море на ночную рыбалку в район острова Скрыплева еще 16 октября. Последний раз один из них выходил на связь17 октября в 00:30 по местному времени.

Спасатели уже обследовали акваторию Уссурийского залива в районе острова Скрыплева и далее до острова Верховского. Пока поиск результата не дал. Организовано оповещение судов о пропавшем катере.