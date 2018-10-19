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19.10.2018 05:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье пропал катер с тремя рыбаками

Текст: Ольга Журман

На поиски пропавших вблизи Владивостока рыбаков вышел катер БЛ-820 Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Катер, на борту которого находились двое мужчин и женщина, пропал в городской акватории 17 октября. Просьба о помощи поступила в Центр управления в кризисных ситуациях.

Самолет МЧС вылетел на поиски двух рыбаков в Хабаровском крае

Известно, что жители края вышли в море на ночную рыбалку в район острова Скрыплева еще 16 октября. Последний раз один из них выходил на связь17 октября в 00:30 по местному времени.

Спасатели уже обследовали акваторию Уссурийского залива в районе острова Скрыплева и далее до острова Верховского. Пока поиск результата не дал. Организовано оповещение судов о пропавшем катере.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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