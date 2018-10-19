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19.10.2018 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми суд удовлетворил иск разлученных 36 лет назад близняшек

Текст: Алексей Трапезников

Ленинский районный суд Перми частично удовлетворил иск сестер-близнецов, которых 36 лет назад перепутали в роддоме, а также исковые требования их родителей.

Фото: depositphotos.com
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Как пояснили РГ в канцелярии суда, коллективный иск граждан о взыскании компенсации морального вреда был направлен к городскому бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края "Детская клиническая больница № 13", министерству здравоохранения Пермского края, Министерству финансов РФ и Управлению федерального казначейства по Пермскому краю. Истцы утверждали, что работники "Детской городской больницы № 13" в 1982 году перепутали детей.

У супругов Шиловых появилась двойня, при этом физическое состояние одной из сестер-близнецов медики оценили критически - новорожденная весила всего 1800 грамм. Ребенка поместили в отделение для недоношенных "Детской клинической больницы № 13", где за грудничками ухаживают исключительно медицинские работники. Спустя время родителям вернули ребенка, но по мере взросления у сестер стали проявляться кардинальные внешние различия. Впрочем, у родителей это не вызвало беспокойства, ведь медики пояснили, что сестры являются не близнецами, а разнояйцевыми двойняшками.

Подмена обнаружилась только в 2015 году, когда подруга одной из сестер-близнецов случайно увидела на улице ее точную копию. Как выяснилось, второй ребенок-близнец воспитывалась в детском доме.

Изначально сумма иска о взыскании компенсации морального вреда была определена истцами в размере 55 миллионов рублей, но суд удовлетворил иск частично: супруги Шиловы, а также их дочери-близнецы получат в качестве компенсации по одному миллиону рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован ответчиками.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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