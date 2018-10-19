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19.10.2018 13:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми выявили вакцину, из-за которой массово заболели школьники

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Пермские медики определили, какая именно вакцина против клещевого энцефалита стала причиной массового заболевания школьников.

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Как пояснили "РГ" в региональном министерстве здравоохранения, дети были привиты вакциной отечественного производства "ЭнцевирНео". Вакцина поставлена в августе и соответствует всем требованием, в том числе и по сроку годности. Негативная реакция на препарат допустима, описана в инструкции и проходит без последствий в течение двух дней.

Напомним, на этой неделе в пермской школе № 7 после вакцинации заболели 20 первоклассников. Школьники пожаловались на температуру, слабость и головную боль. Позже выяснилось, что подобные случаи были зафиксированы в Нытве и Краснокамске.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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