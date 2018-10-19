В Саратовской области мать-одиночку суд оправдал за мытье полов

В Саратовской области апелляционная инстанция Пугачевского районного суда в пятницу оправдала мать-одиночку Ольгу Журавлеву. Ранее мировой судья признал женщину виновной в мошенничестве при получении пособия по безработице.

Как уже сообщала "РГ", мать двоих детей (одна из дочек тяжело больна) привлекли к уголовной ответственности за то, что она помогла сотрудникам пиццерии - мыла там полы. За это женщине разрешали забирать помои для скотины, а также заплатили три тысячи рублей.

Как рассказала Ольга, первый раз деньги - тысячу рублей - официантки дали на лекарства для больного ребенка. Тем не менее, сначала полиция, а потом и суд, посчитали, что Журавлева ни больше ни меньше как совершила мошенничество, поскольку одновременно получала пособие по безработице - 4,9 тысячи рублей в месяц. Ведь вставая на учет в центр занятости, она подписала обязательство сообщать о своем трудоустройстве, но не сделала этого. Мировой судья из Ивантеевки приговорил Ольгу к 120 часам обязательных работ.

Огласка этой истории вызвала большой скандал. Ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, в областной прокуратуре также пообещали изучить приговор, а потом сообщили, что будут добиваться прекращения дела в связи с его малозначительностью.

Сама женщина и ее адвокат Павел Павликов, представлявший интересы обвиняемой в суде бесплатно, добивались оправдательного решения суда из-за отсутствия события преступления. По мнению защитника, Ольга помогала в кафе своим знакомым, она заранее не оговаривала размер платы, а, значит, трудоустройством это назвать нельзя.

В итоге суд согласился с доводами защитника, отменил прежний приговор и полностью оправдал женщину.

Как сообщил адвокат, теперь у его подзащитной есть право на реабилитацию и возмещение морального ущерба.