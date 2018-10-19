В Татарстане загорелась свалка ТБО на площади 1,5 тысячи "квадратов"

В двух километрах от села Прости Республики Татарстан горит несанкционированная свалка ТБО. Площадь возгорания достигает 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 15.45 от жителей села. Прибывшие на место пожарные зафиксировали горение мелкими очагами, а также тление твердых бытовых отходов. Были приняты меры по засыпке грунтом очагов возгорания. Кроме того, сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии региона отобрали пробы воздуха.

В ликвидации последствий ЧП задействованы 14 человек и семь единиц спецтехники. На территории ближайшего населенного пункта - села Прости - проживает 661 человек, среди которых 128 детей. Они оповещены о происшествии. Необходимости в эвакуации нет.