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19.10.2018 14:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Татарстана осудили за кражу из терминала, открытого пинком

Текст: Сергей Кирсанов

В Набережных Челнах вынесли приговор мужчине, совершившему кражу из платежного терминала, открытого ударом ноги.

Как установили следователи, в марте этого года обвиняемый пнул терминал оплаты, расположенный у входа в торговый центр. От удара у устройства открылась дверца, которая оказалась не закрыта на замок.

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Заметив, что за ним никто не наблюдает, мужчина просунул руку в отсек для купюр, забрал более 20 тысяч рублей и скрылся. Однако, вскоре его личность была установлена.

Против жителя автограда возбудили уголовное дело о краже. На суде он полностью признал свою вину.

Как сообщили в прокуратуре Набережных Челнов, злоумышленника приговорили к одному году исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскан причиненный ущерб.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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