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19.10.2018 18:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бегающего по Кемерову слона сняли на видео

Текст: Антон Валагин

Жители Кемерова разместили в Сети несколько роликов с бегающим по городу слоном.

Фото: depositphotos.com
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Во время прогулки молодой слонихи в парке за цирком его сотрудники потеряли контроль над животным. Испуганная слониха массой в несколько тонн бегала по парку, а преследующие ее зоотехники и охрана лишь увеличивали сумятицу.

За погоней из окон наблюдали жители окрестных домов и снимали ее на телефоны. В конце концов артистку вернули в вольер.

Накануне в спальном микрорайоне на окраине Кемерова заметили медведя - тот шел по железнодорожным путям. Полиция и МЧС провели поисковую операцию, ее результаты неизвестны.

Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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