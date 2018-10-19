Бегающего по Кемерову слона сняли на видео

Жители Кемерова разместили в Сети несколько роликов с бегающим по городу слоном.

Во время прогулки молодой слонихи в парке за цирком его сотрудники потеряли контроль над животным. Испуганная слониха массой в несколько тонн бегала по парку, а преследующие ее зоотехники и охрана лишь увеличивали сумятицу.

За погоней из окон наблюдали жители окрестных домов и снимали ее на телефоны. В конце концов артистку вернули в вольер.

Накануне в спальном микрорайоне на окраине Кемерова заметили медведя - тот шел по железнодорожным путям. Полиция и МЧС провели поисковую операцию, ее результаты неизвестны.