В Ингушетии уничтожили тайник с оружием террориста

В Малгобекском районе Ингушетии правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Предметы вооружения были спрятаны на окраине села Пседах, в карьере по добыче ископаемых.

- Саперы, прибывшие на место, уничтожили часть боеприпасов, так как они могли взорваться при транспортировке. Остальная часть передана полиции. По факту обнаружения тайника возбуждено уголовное дело по статье: незаконное хранение оружия, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, оружие, найденное в карьере, принадлежит участнику незаконного вооруженного формирования. Он был ликвидирован в мае 2017 года.