На Ставрополье пять учеников отравились в школе лекарством

В Ставропольском крае пять учеников в школе отравились лекарственными средствами. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Как выяснил корреспондент "РГ", инцидент произошел в средней общеобразовательной школе № 16 поселка Солнечнодольск, который входит в состав Изобильненского городского округа. 19 октября из учебного заведения госпитализировали пятерых учащихся девятого класса с отравлением медицинским препаратом. Как сообщили в школе, предположительно это мог быть "Баклосан". Он принадлежит к миорелаксантам центрального действия (средствам, влияющим на нервно-мышечную передачу), согласно государственному реестру лекарственных средств.

Подросткам сейчас оказывается необходимая помощь. Местные врачи консультируются со специалистами-токсикологами краевой клинической больницы. На место происшествия выехал глава Ставропольского края Владимир Владимиров.