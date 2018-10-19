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19.10.2018 15:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье пять учеников отравились в школе лекарством

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае пять учеников в школе отравились лекарственными средствами. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора региона.

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Как выяснил корреспондент "РГ", инцидент произошел в средней общеобразовательной школе № 16 поселка Солнечнодольск, который входит в состав Изобильненского городского округа. 19 октября из учебного заведения госпитализировали пятерых учащихся девятого класса с отравлением медицинским препаратом. Как сообщили в школе, предположительно это мог быть "Баклосан". Он принадлежит к миорелаксантам центрального действия (средствам, влияющим на нервно-мышечную передачу), согласно государственному реестру лекарственных средств.

Подросткам сейчас оказывается необходимая помощь. Местные врачи консультируются со специалистами-токсикологами краевой клинической больницы. На место происшествия выехал глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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