На Ставрополье завели дело после отравления детей лекарствами

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело после отравления пяти школьников лекарственным препаратом. Об этом в пятницу сообщили в краевом управлении СК РФ.

Как сообщалось ранее, пятеро пятнадцатилетних подростков приняли в большом количестве лекарство. На уроке им стало плохо, и они были госпитализированы. С признаками сильного медикаментозного отравления их отвезли в больницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Расследованием будет руководить лично глава следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов. Кроме того, губернатор региона Владимир Владимиров поручил проверить все школы Изобильненского городского района, а также аптеки.

Тем временем пострадавших подростков госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу в Ставрополе. Как стало известно "РГ", школьники приняли "Баклосан" - миорелаксант центрального действия (средство, влияющее на нервно-мышечную передачу).