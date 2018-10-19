Под Петербургом пять человек пострадали в ДТП с тремя авто

Во Всеволожском районе Ленинградской области столкнулись три автомобиля. С травмами госпитализированы пять человек, среди них двое детей.

В УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщают, что автомобиль Pontiac влетел в две стоящие на трассе легковушки.

Ранее автомобили Hyundai и Ford Focus попали в незначительное ДТП. Машины стояли на трассе "Сортавала", место остановки было огорожено знаком, водители разбирались в деталях ДТП, обсуждали размере ущерба. Неожиданно в них влетел Pontiac.

С места ДТП с тяжелыми травмами госпитализировали водителя Pontiac. В автомобиле Hyundai пострадала женщина, находившаяся на пассажирском сидении, и двое детей - трехлетний мальчик и годовалая девочка. Они также доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное. Легкие травмы получил и водитель Ford Focus.

Сейчас Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии.