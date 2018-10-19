Петербуржца арестовали за расстрел подростка-меломана

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в нападении на подростка. Юноша, расстрелянный из травматического пистолета, госпитализирован.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ближайший месяц мужчина проведет под арестом.

Нападение произошло во дворе дома на улице Оптиков. Несколько подростков слушали во дворе музыку, это не понравилось проходившему мимо мужчине. Он достал травматический пистолет и выстрелил в юношу девять раз.

Пули попали в лицо и руки. Подростка с рваными ранами госпитализировали в детскую больницу имели Раухфуса, телефонограмма из медучреждения поступила в полицию, началось расследование. На мужчину вышли быстро, но он, как говорил на суде представитель следствия, старался всячески запутать стражей порядка.

В частности, травматический пистолет жена подозреваемого выбросила в реку.

На судебном заседании мужчина заявил, что раскаивается в содеянном и готов оказать семье пострадавшего школьника помощь с лечением и реабилитацией.

К слову, ранее мужчина уже имел конфликты с законом. У него есть судимость за преступления против собственности.