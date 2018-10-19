В Ленобласти пять человек пострадали при взрыве на заводе пиротехники

В Ленинградской области у города Гатчина на предприятии "Авангард" произошел взрыв.

В правительстве Ленинградской области "РГ" сообщили, что ЧП случилось в цехе, где производится пиротехника. По предварительным данным, травмы получили пять человек.

Сейчас к поселку Малый Колпаны, где расположено предприятие, стягиваются машины экстренных служб. На место происшествия выехало семь карет "скорой помощи". Не исключено, что под завалами могут находиться люди.

Также при взрыве произошло повреждение железнодорожных путей. Остановлены поезда в Лужском направлении.