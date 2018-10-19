Обвиняемый в коррупции вице-мэр Сочи арестован на два месяца

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 15 декабря обвиняемого во взяточничестве первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

Как уже писала "РГ", чиновнику инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ. По этому делу также проходят бывший вице-мэр Сочи Анатолий Рыков и еще пять человек (чиновники, адвокаты и бизнесмены из сферы строительства).

По данным источника в правоохранительных органах, расследование выявило целую организованную группу. За крупные взятки выдавались разрешения на строительство многоквартирных жилых домов в курортном городе.