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19.10.2018 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани Mercedes на скорости 130 км/ч сбил пенсионерку

Текст: Ирина Варламова (Астрахань)

В Астраханской области направили в суд уголовное дело в отношении 24-летнего парня. По версии следствии, он, управляя автомобилем Mercedes E 200 CGI, сбил пожилую женщину-пешехода.

- Авария произошла в Астрахани, на улице Яблочкова. 78-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому переходу. Она направлялась в организацию, где подрабатывала уборщицей. В результате ДТП пенсионерка получила сочетанную тупую травму головы, шеи, туловища и конечностей с повреждением внутренних органов. От полученных травм женщина скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Видеотехническая судебная экспертиза записи камеры наружного наблюдения показала, что водитель ехал на скорости более 130 километров в час. Это в два раза больше разрешающей скорости.

- Несмотря на то, что погибшая шла на запрещающий сигнал светофора, водитель иномарки мог бы своевременно затормозить, если бы не превысил скорость. Автотехническая судебная экспертиза подтвердила, что причиной ДТП стали неправомерные действия водителя, - уточнили в ведомстве.

Обвиняемый - студент одного из астраханских ВУЗов, работал маркетологом в благотворительном фонде.

Кроме того, как выяснилось в ходе следствия, фигурант уголовного дела ранее шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Столько же протоколов в его отношении было составлено за проезд на запрещающий сигнал светофора. В настоящее время на машину студента наложен арест.

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