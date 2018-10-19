В Крыму после ареста вице-премьера назначен новый куратор ФЦП

Совет министров Республики Крым наделил вице-премьера Юрия Гоцанюка полномочием подписывать документы о предоставлении субсидий для реализации федеральной целевой программы. Документ, подписанный главой РК Сергеем Аксеновым, опубликован сегодня на официальном портале крымского республики.

Ранее вице-премьером, курирующим ФЦП, был Виталий Нахлупин, которого задержали 17 октября по подозрению в получении взятки. Его обязанности были перераспределены.

- Уполномочить заместителя председателя совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка подписывать соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета, связанные с реализацией федеральных программ и государственных программ Республики Крым в сферах развития экономики, промышленности, транспорта, спорта, - сказано в распоряжении.