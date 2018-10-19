На Урале более 100 детей эвакуировали из-за повреждения газопровода

В селе Багаряж Ачитского городского округа Свердловской области из-за повреждения газопровода были эвакуированы более ста детей.

Сообщение о происшествии поступило в 12:10 по местному времени. Как заявили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, по предварительным данным трубу газопровода повредили во время раскопочных работ. Рядом с местом происшествия расположены школа и детский сад, в которых на тот момент находились 105 детей и 15 сотрудников. Пожарная служба и администрация приняли решение эвакуировать людей. Все они были отправлены по домам.

Сотрудниками газовой службы газ был перекрыт. Жизнеобеспечение поселка это не нарушило - газопровод питает жилой сектор и социально значимые объекты.