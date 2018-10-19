Три человека пострадали при пожаре в Екатеринбурге

В результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге пострадали трое детей. Ранее сообщалось об одном раненом, он был госпитализирован.

В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, передает ТАСС. С возгоранием боролись 25 единиц пожарно-спасательной техники и 73 пожарных.

Пламя вспыхнуло на лестничных площадках на четырех этажах дома на улице Таежная, 11. Были эвакуированы около 200 человек. Жильцам разрешили вернуться в квартиры после окончательной проливки и проветривания помещений.

Пожару был присвоен третий, повышенный номер сложности по пятибалльной шкале. Площадь возгорания составила сто квадратных метров.