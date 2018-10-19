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19.10.2018 18:16
Рубрика: Происшествия

В Совфеде предложили ужесточить контроль за оборотом оружия и патронов

Текст: Галина Мисливская

Российское законодательство в сфере оборота оружия довольно качественное, но контроль за его исполнением необходимо усилить, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Таким образом он прокомментировал трагедию в керченском политехническом колледже, где 18-летний студент расстрелял преподавателей и учащихся из легально приобретенного огнестрельного оружия.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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"Чтобы не допустить повторения подобных жутких инцидентов, необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия и патронов к нему", - цитирует Бондарева его пресс-служба.

При этом парламентарий отметил, что "законодательство в данной сфере довольно качественное, хотя и оно требует совершенствования, корректировки".

"Важно также обеспечить его безукоризненное правоприменение", - полагает Виктор Бондарев. Эффективность этой работы, считает он, во многом зависит от межведомственной координации.

Происшествия ЧП Законодательная власть Совет Федерации Массовое убийство в керченском колледже
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