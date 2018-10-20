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20.10.2018 08:28
Рубрика: Спорт

Александр Кокорин получил первую передачу от родственников

Текст: Артур Нанян

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мальников рассказал о том, что футболист Александр Кокорин ("Зенит") получил первую передачу от родственников. Кокорин также написал заявление с просьбой дать ему возможность заниматься на спортивных тренажерах в СИЗО "Бутырка", где он заключен под стражу до восьмого декабря. Ранее аналогичное заявление подал и Павел Мамаев ("Краснодар").

ОНК: Кокорин и Мамаев уже отошли от шока

Чуть ранее Кокорина, его младшего брата Кирилла, Мамаева, а также четвертого фигуранта скандального дела Александра Протасовицкого перевели из карантина в обычные камеры.

В четверг столичная полиция предъявила всем четверым обвинения. Кокорина-старшего, Мамаева и Протасовицкого обвинили в совершении двух преступлений, предусмотренных статьями "Побои" и "Хулиганство". По второй статье им грозит до семи лет тюремного заключения. Что касается Кокорина-младшего, то он обвиняется в трех преступлениях.

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