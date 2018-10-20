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20.10.2018 07:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине в мусорном контейнере нашли тело ребенка

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело об убийстве малолетнего возбуждено в следственном управлении СК по Сахалинской области.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в мусорном контейнере в селе Шебунино Невельского района. Как выяснилось, девочке был один год и четыре месяца.

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"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении СК.

Виновные в совершении преступления устанавливаются.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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