На Сахалине в мусорном контейнере нашли тело ребенка

Уголовное дело об убийстве малолетнего возбуждено в следственном управлении СК по Сахалинской области.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в мусорном контейнере в селе Шебунино Невельского района. Как выяснилось, девочке был один год и четыре месяца.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении СК.

Виновные в совершении преступления устанавливаются.