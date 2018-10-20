Десять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Казани

На Горьковском шоссе в Казани легковой автомобиль VW Tiguan столкнулся с маршрутным автобусом. В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе семилетний ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана.

По данным агентства, авария произошла примерно 11.30 по московскому времени. По предварительным данным, водитель легковушки врезался в микроавтобус во время поворота. Он не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего и произошло столкновение. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава РТ, в результате аварии госпитализированы шесть человек. Среди них один ребенок. Он находится в тяжелом состояние, травмы остальных – средней степени тяжести. Еще четверым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте ДТП.