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20.10.2018 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Десять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Казани

На Горьковском шоссе в Казани легковой автомобиль VW Tiguan столкнулся с маршрутным автобусом. В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе семилетний ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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По данным агентства, авария произошла примерно 11.30 по московскому времени. По предварительным данным, водитель легковушки врезался в микроавтобус во время поворота. Он не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего и произошло столкновение. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава РТ, в результате аварии госпитализированы шесть человек. Среди них один ребенок. Он находится в тяжелом состояние, травмы остальных – средней степени тяжести.  Еще четверым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте ДТП. 

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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