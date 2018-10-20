В Томске более 100 человек эвакуировали из-за пожара в ночном клубе

В Ленинском районе Томска загорелось трехэтажное здание, в котором расположен ночной клуб. Спасатели эвакуировали из развлекательного заведения более 100 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным агентства, возгорание возникло на чердаке здания. Через некоторое время огонь распространился на кровлю. Как сообщает Интерфакс, площадь пожара достигает 600 квадратных метров.

По предварительным данным, никто не пострадал. В пресс-службе областного МЧС уточнили, что пожар начался в 23.12 по местному времени. К ликвидации ЧП привлечены 49 человек и 17 единиц спецтехники.