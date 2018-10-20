Новости

В Томске более 100 человек эвакуировали из-за пожара в ночном клубе 20:57
Теннисист Качанов выбил Медведева из борьбы 20:53
Ярославская прокуратура проверила колонию после жалоб заключенных 20:45
Минск ожидает лидеров мировых держав в рамках Мюнхенской конференции 20:24
Роналду первым забил 400 мячей в сильнейших лигах Европы 20:15
Еще двух пострадавших от взрывов в Керчи отправят в клиники Москвы 20:14
Профсоюз футболистов усомнился в заработках Кокорина и Мамаева в СИЗО 20:12
В Керчи объяснили причину задержки похорон Рослякова 20:07
Видео: Моуринью полез в драку с тренером "Челси" 20:01
Появилось видео с места ДТП, в котором погибла украинская артистка 19:59
Под Смоленском похоронили летчика, погибшего в сбитом в Сирии Ил-20 19:36
На Украине машина ДПС врезалась в грузовик: погиб полицейский 19:31
Главному инженеру завода в Гатчине предъявили обвинение 19:28
СМИ: Сергей Шнуров секретно женился в четвертый раз 19:17
У лидера группы "Дюна" Виктора Рыбина и его жены диагностировали рак 19:10
Черышев получил травму в матче испанского чемпионата 18:59
Президенты РФ, Казахстана и Узбекистана провели неформальную встречу 18:50
Жителей Киева обязали доплатить за газ из-за отсутствия горячей воды 18:44
Макей: Беларусь никогда не была и не будет источником конфликтов 18:42
Среди погибших при взрыве на заводе в Гатчине были иностранцы 18:23
СМИ: Жертвами взрывов в Афганистане стали 44 человека 18:19
В Лондоне 100 тысяч человек потребовали нового референдума по Brexit 18:06
Видео: Крупнейший в мире самолет-амфибия впервые взлетел с воды 17:55
В Керчи следователи нашли место тренировок Рослякова 17:50
Главный кадровик ГИБДД отправлен под домашний арест 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
20.10.2018 20:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске более 100 человек эвакуировали из-за пожара в ночном клубе

В Ленинском районе Томска загорелось трехэтажное здание, в котором расположен ночной клуб. Спасатели эвакуировали из развлекательного заведения более 100 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Площадь пожара на свалке в Татарстане увеличилась до 4200 кв метров

По данным агентства, возгорание возникло на чердаке здания. Через некоторое время огонь распространился на кровлю. Как сообщает Интерфакс, площадь пожара достигает 600 квадратных метров.

По предварительным данным, никто не пострадал. В пресс-службе областного МЧС уточнили, что пожар начался в 23.12 по местному времени. К ликвидации ЧП привлечены 49 человек и 17 единиц спецтехники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Массовое убийство в керченском колледже
Вступили в силу новые правила восстановления водительских прав
Генпрокурор Саудовской Аравии признал гибель журналиста Хашкаджи
Госдеп решил поторопить Киев с созданием автокефальной церкви
Видео: Крупнейший в мире самолет-амфибия впервые взлетел с воды