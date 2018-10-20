В Новокузнецке артистка цирка сорвалась с высоты во время выступления

Во время фестиваля циркового искусства "Под сводом старого шатра", проходящего в Новокузнецке, молодая гимнастка упала с высоты. С переломом руки девушка госпитализирована, сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии уточнили, что инцидент произошел при исполнении акробатического номера. Первая медицинская помощь артистке была оказана на месте. После ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №29. Медицинское обследование показало, что спина и позвоночник не пострадали при падении. Однако диагностирован перелом руки.

"Яна уже рвалась на манеж, но с докторами не поспоришь, сказали лежать, отдыхать. Есть перелом руки", - приводит пресс-служба слова руководителя красноярского циркового коллектива "Ромашка", в составе которого выступала пострадавшая.