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20.10.2018 21:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новокузнецке артистка цирка сорвалась с высоты во время выступления

Во время фестиваля циркового искусства "Под сводом старого шатра", проходящего в Новокузнецке, молодая гимнастка упала с высоты. С переломом руки девушка госпитализирована, сообщает пресс-служба городской администрации.

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В мэрии уточнили, что инцидент произошел при исполнении акробатического номера. Первая медицинская помощь артистке была оказана на месте. После ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №29. Медицинское обследование показало, что спина и позвоночник не пострадали при падении. Однако диагностирован перелом руки.

"Яна уже рвалась на манеж, но с докторами не поспоришь, сказали лежать, отдыхать. Есть перелом руки", - приводит пресс-служба слова руководителя красноярского циркового коллектива "Ромашка", в составе которого выступала пострадавшая.

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