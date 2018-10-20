В Томске введен режим ЧС из-за сброса сточных вод в реки и озера

В Томске из-за аварии на главной насосной станции администрация города объявила режим чрезвычайной ситуации локального характера. Специалисты областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды мониторят экологическую ситуацию в реках Ушайка, Томь, а также двух озерах, куда попадают сточные воды.

- В связи с остановкой главной насосной станции города инспекторы департамента провели плановые осмотры ее территории, - сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. - Чтобы не допустить разрушения и затопления других объектов коммунальной канализации Томска в рамках режима ЧС городскому водоканалу был разрешен частичный сброс сточных вод через аварийные выпуски других коммунальных систем. В частности, сброс сточных вод осуществлялся в реку Ушайку.

Специалисты департамента отобрали пробы воды выше и ниже по течению реки Ушайки, а также пробы воды из озера Цимлянское, озера Керепеть и реки Томь, куда поступали канализационные стоки. Взяты пробы почв на затопленной территории в районе аварии. Также проводится мониторинг атмосферного воздуха с наветренной и подветренной стороны загрязненной стоками территории.

- Сейчас пробы исследуются, по результатам их исследования будут сделаны выводы об экологических последствиях аварии, - отметили в ведомстве.