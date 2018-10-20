В Забайкалье по дороге в школу пропала 12-летняя девочка

В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 12-летней школьницы. В последний раз девочку видели на территории Читы утром 19 октября, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Как уточнили в ведомстве, вчера утром подросток отправилась в школу и пропала по дороге в учебное заведение. Родные в тот же день сообщили об этом в правоохранительные органы. Следователи проводят опрос знакомых, одноклассников и друзей школьницы. Кроме того, ведутся беседы с преподавателями школы, где училась пропавшая. Личный состав полиции Читы поднят по тревоге и разыскивает девочку.

Уголовное дело возбуждено по п "в" ч 2 ст 105 УК РФ (убийство малолетнего). Расследование лично курирует руководитель краевого СУ СКР Юрий Русанов.