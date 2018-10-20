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20.10.2018 21:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане девять человек пострадали при столкновении четырех машин

В Карабудахкентском районе Дагестана столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря республиканского минздрава Залину Муртазалиеву.

Фото: youtube.com
Появилось видео с места ДТП, в котором погибла украинская артистка

По ее словам, все пострадавшие госпитализированы в центральную больницу района. Состояние одного пациента врачи оценивают как тяжелое. Остальных – средней степени тяжести. Для оказания помощи в больницу бортом санавиации вылетели нейрохирург, травматолог и торакальный хирург.

Как уточнили в пресс-службе республиканского МЧС, информация о ЧП поступила в 19.40. Авария произошла на 20 километре дороги Манас-Сергокала, в 3 километрах от села Гурубки. Столкнулись четыре легковушки – ВАЗ-2106, ВАЗ-2110  и два автомобиля LADA Priora. Обстоятельства ДТП не уточняются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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