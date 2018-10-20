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20.10.2018 14:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане при ремонте больницы похитили семь миллионов рублей

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)

В Каякентском районе Дагестана при ремонте Центральной районной больницы стоимость выполненной работы завысили на семь миллионов рублей. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Перерасход вскрыли сотрудники прокуратуры, проверяя соблюдение требований законодательства при расходовании бюджетных средств. Выяснилось, что в 2017-2018 годах медучреждение заключило контракт на ремонт инфекционного отделения с одной из строительных компаний. После того, как работа была сделана, подрядчику перечислили около 24 миллионов рублей.

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Но как позже показала проверка, на самом деле ремонт отделения стоил на семь миллионов рублей меньше. И в чьих карманах "осели" эти деньги, теперь предстоит выяснить правоохранителям. Сейчас в отношении генерального директора акционерного общества и специалиста по экспертной работе Каякентской ЦРБ возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Кстати, чуть раньше также за нарушения при проведении ремонта в больнице было возбуждено уголовное дело в отношении главврача Южно-Сухокумской центральной городской больницы. Медработника подозревают в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов.

За ремонт больницы он выплатил подрядчику 3,9 миллиона рублей из средств обязательного медицинского страховании. Таким образом, главный врач больницы допустил использование средств обязательного медицинского страхования на цели, не соответствующие условиям их получения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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