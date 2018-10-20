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20.10.2018 22:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Командир спецотряда Росгвардии погиб в ДТП под Астраханью

В Икрянинском районе Астраханской области во время движения по трассе Астрахань - Махачкала опрокинулся легковой автомобиль. В результате аварии погиб командир СОБРа областного управления Росгвардии Валерий Иванников. Еще один человек госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

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По данным агентства, погибший сотрудник находился в отпуске. В момент ДТП он управлял личным автомобилем, в салоне также находился еще один человек 1957 года рождения. Пассажир госпитализирован с различными травмами. По словам медиков, угрозы его жизни нет.

По факту дорожного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства ЧП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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