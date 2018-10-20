Волгоградского пенсионера заподозрили в организации наркопритона

В Волгограде сотрудники полиции выявили наркопритон. Как сообщают в региональном управлении МВД РФ, хозяином квартиры оказался пожилой горожанин.

Наркопритон в Советском районе Волгограда сотрудники полиции обнаружили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Во время осмотра правоохранители нашли в квартире шприц с ацетилированным опием.

Оказалось, что хозяином жилища является 69-летний местный житель, который за деньги предоставлял свою квартиру наркозависимым. А те изготавливали в ней наркотики и там же их употребляли.

Сейчас в отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств". Подозреваемому может грозить до четырех лет лишения свободы. Пока же с него взяли подписку о невыезде.