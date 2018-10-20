В Свердловской области в ночном ДТП погибли четыре человека

В Свердловской области выясняют обстоятельства ночного ДТП, в котором четыре человека погибли на месте происшествия, а еще один госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Личности погибших устанавливаются, сообщили в субботу в ГУ МВД региона.

- Авария произошла сегодня в 03.30 утра на 284 километре автодороги Екатеринбург - Серов, - сообщил руководитель пресс-службы полицейского главка региона Валерий Горелых. - По предварительным данным, водитель иномарки Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны Екатеринбурга, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем LADA Granta.

24-летний водитель и два пассажира иномарки скончались на месте происшествия. 29-летнего водителя LADA также спасти не удалось. Его 34-летний пассажир госпитализирован в Новолялинскую районную больницу.

Уже установлено, что предположительный виновник аварии, житель поселка Лобва, имел три года водительского стажа. Автомобилем LADA управлял житель Екатеринбурга, его стаж вождения - 10 лет. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ГУ МВД региона.