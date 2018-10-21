Четыре человека погибли и 8 получили ранения в крупном ДТП в Подмосковье.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД, трагедия произошла на 48-м километре трассы А-108 ("Большая бетонка"). Около 17.40 "ПАЗ" без пассажиров выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Iveco местного перевозчика N 36, следовавшем из Дмитрова в село Рогачево.

В момент столкновения в маршрутке находились 14 пассажиров. Удар был такой силы, что Iveco съехал с дороги и опрокинулся на бок.

На место аварии немедленно прибыли четыре спецмашины и 21 спасатель, отметили в пресс-службе областного управления МЧС.

Пассажиры Iveco получили травмы разной степени. Все они были доставлены в Дмитровскую городскую больницу. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести.

Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Остальные пострадавшие в госпитализации не нуждались и будут лечиться амбулаторно, рассказали "РГ" в министерстве здравоохранения Московской области.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять, почему "ПАЗ" выехал на "встречку", устанавливают все обстоятельства и причины аварии. По предварительным данным, водитель автобуса был трезв, он выехал на встречную полосу во время обгона, но столкнулся с микроавтобусом, что привело к гибели людей.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ДТП.