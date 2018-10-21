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21.10.2018 20:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина ДТП с автобусами под Москвой

Текст: Сергей Бабкин

Крупная авария с автобусами под Москвой могла произойти произойти по вине водителя "ПАЗ", выехавшего на встречную полосу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковную автоинспекцию.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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По предварительным данным, водитель "ПАЗа" пошел на рискованный обгон и не успел завершить маневр перед встречным Iveco.

В результате, по уточненным данным, погибли четыре человека, 13 ранены. Все пострадавшие - пассажиры Iveco, ехавшего из Дмитрова в село Рогачево.

На месте катастрофы работают четыре спецмашины и 21 спасатель, отметили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять детали происшествия. По предварительным данным, водитель автобуса был трезв.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица Правительство МВД ГИБДД Правительство МЧС ЦФО Московская область
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