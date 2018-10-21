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21.10.2018 21:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Банк не обманешь

Суд разъяснил порядок оформления залога при покупке авто в кредит
Текст: Денис Передельский
Российская газета - Федеральный выпуск №7699 (236)
Лишь в суде апелляционной инстанции банк сумел доказать, что заемщица не исполнила свои обязательства, и потому на купленную машину нужно взыскать.
Фото: Ольга Журман/РГ
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В апреле 2013 года жительница Орла приобрела в автосалоне иномарку - в рассрочку под 20,4 процента годовых. Кредит взяла в банке. Первый взнос внесла, однако затем перестала платить. Женщина так и не назвала причину отказа. В итоге банку пришлось подать два иска. Сначала через суд была подтверждена задолженность. После того как решение о взыскании этой суммы вступило в силу, банк подал второй иск. На этот раз он потребовал обратить взыскание на автомобиль. Представители истца пояснили, что при покупке он был оформлен в залог.

Заемщик иск не признала, и суд первой инстанции встал на ее сторону. Он согласился с аргументом о том, что отдельный договор залога имущества между банком и клиентом не заключался. Следовательно, если кто-то и сможет изъять машину, то лишь судебные приставы. К иному выводу пришла областная коллегия по гражданским делам. Она отменила первое решение. В досье заемщика действительно нет отдельного договора залога. Однако условие о залоге было включено в сам кредитный договор. Женщине были предложены варианты предоставления гарантии исполнения обязательств. Одним из них была передача авто в залог. Этот вариант и выбрала автоледи.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел
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