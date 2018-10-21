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21.10.2018 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вертолет забрал двух детей после крупного ДТП у метро "Кузьминки"

Текст: Сергей Бабкин

Крупная авария произошла утром в воскресенье у станции московского метро "Кузьминки". В столкновении двух автомобилей пострадали три человека.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичной ГИБДД, авария произошла у дома №117 на Волгоградском проспекте. Среди пострадавших двое детей, уточнили в автоинспекции.

Источник агентства "Москва" уточнил, что несовершеннолетних с места аварии в медучреждения доставили на санитарном вертолете. Детей привезли в больницу имени Сперанского, взрослого пострадавшего - в ГКБ № 68.

Полицейские выясняют причину аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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