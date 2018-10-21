В Хабаровске перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

Пассажирский автобус и внедорожник столкнулись в центре Хабаровска. Пять человек получили различные травмы.

Авария произошла в пятницу вечером. Водитель Toyota Highlander, двигаясь по Уссурийскому бульвару, не уступил дорогу общественному транспорту, ехавшему по Волочаевской улице.

- После удара автобус опрокинулся за пределы проезжей части, из-за чего был поврежден дорожный знак и рекламный щит. Пострадали водитель иномарки и четыре пассажира автобуса, - сообщил РИА Новости сотрудник краевой ГИБДД.

У ехавших в автобусе людей диагностировали сострясение мозга, перелом руки, ушибы и ссадины. Водитель Highlander получил незначительную травму головы.

По факту аварии идет проверка. Предварительно, виновником ДТП назван мужчина, находившийся за рулем внедорожника.