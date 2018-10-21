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21.10.2018 07:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

Текст: Юлия Гарднер

Пассажирский автобус и внедорожник столкнулись в центре Хабаровска. Пять человек получили различные травмы.

Авария произошла в пятницу вечером. Водитель Toyota Highlander, двигаясь по Уссурийскому бульвару, не уступил дорогу общественному транспорту, ехавшему по Волочаевской улице.

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- После удара автобус опрокинулся за пределы проезжей части, из-за чего был поврежден дорожный знак и рекламный щит. Пострадали водитель иномарки и четыре пассажира автобуса, - сообщил РИА Новости сотрудник краевой ГИБДД.

У ехавших в автобусе людей диагностировали сострясение мозга, перелом руки, ушибы и ссадины. Водитель Highlander получил незначительную травму головы.

По факту аварии идет проверка. Предварительно, виновником ДТП назван мужчина, находившийся за рулем внедорожника.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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