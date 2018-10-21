Во все обесточенные поселки Хабаровского края вернули электричество

Во все населенные пункты Хабаровского края, обесточенные из-за циклона, вернули электроснабжение, сообщает региональное ГУ МЧС.

Накануне вечером ремонтные бригады завершили работу в Солнечном районе.

"В течение дня были установлены оставшиеся восемь опор и протянуты шесть километров линии электропередач", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий аварии участвовали 24 человека и девять единиц техники.

Напомним, 16 октября из-за налипания снега на провода без света остались семь населенных пунктов в Верхнебуреинском, Солнечном районах и районе имени Лазо.