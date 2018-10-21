В Казани 300 человек эвакуировали из-за дыма в подвале медцентра

Более 300 пациентов республиканского клинико-диагностического центра в Казани эвакуировали из-за задымления в подвале.

Сигнал о задымлении в РКДЦ поступил к пожарным в 12.0, сообщили в ГУ МЧС по Республике Татарстан. Учитывая характер объекта, на тушение выехали сразу 20 расчетов, 58 человек. К прибытию пожарных перосонал клиники уже начал эвакуацию. Спасатели вывели из задымленного реанимационного блока 28 человек и вынесли девять лежачих больных.

- Причиной тревоги стало замыкание в электропроводке, пострадавших нет, - рассказал руководитель пресс-службы республиканского ГУ МЧС Андрей Родыгин.

В минздраве Татарстана добавили, что экстренная ситуация не повлияло на здоровье пациентов клиники.