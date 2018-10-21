На горящем заводе в Осетии превышена концентрация углекислого газа

Сотрудники Росприроднадзора по Северной Осетии проводят мониторинг ситуации в санитарно-защитной зоне завода "Электроцинк", где продолжается ликвидация крупного пожара. Берутся пробы сажи, а также исследуется атмосферный воздух на предмет содержания в нем угарного газа и оксида азота.

- По данным Управления Росприроднадзора по республике, в санитарно-защитной завода "Электроцинк" пока наблюдается незначительное превышение углекислого газа, - сообщили в ведомстве.

Однако, как сообщила заместитель руководителя ведомства Людмила Мирзаева, на территорию самого завода сотрудников Росприроднадзора не пускают: там сейчас работает МЧС и ведутся следственные мероприятия.

- Визуально мы видим облако дыма, которое несет в сторону Владикавказа, - сказала она. - Это облако находится высоко и пока не оседает. В данное время наши специалисты берут там все необходимые пробы. Результаты будут получены в ближайшее время.

К ликвидации крупного пожара на заводе Владикавказа привлечены 146 человек, 42 единицы техники из МЧС республики, а также прибывший из Кабардино-Балкарии пожарно-спасательный поезд. В результате ЧП, как сообщалось ранее, один человек погиб и двое пострадали.