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21.10.2018 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Площадь пожара на заводе в Осетии возросла до 4,5 тысячи "квадратов"

Текст: Татьяна Павловская

В Северной Осетии по факту пожара на заводе "Электроцинк" межрайонный следственный отдел по городу Владикавказу организовал доследственную проверку, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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В ходе проверки будут выясняться причины возникшего на предприятии возгорания, приведшего к крупному пожару и гибели людей. На данный момент, по информации спасателей, площадь возгорания увеличилась до 4500 квадратных метров.

Напомним, в ночь на воскресенье во Владикавказе на металлургическом заводе вспыхнул пожар. В цехе электролиза цинка, где происходило горение, обрушилась части кровли и стены. В результате происшествия два человека пострадали, один погиб. Все они - сотрудники федеральной противопожарной службы, прибывшие на место происшествия для ликвидации возгорания.

Для тушения пожара привлечено 62 человек личного состава и 18 единиц техники из Владикавказа. По данным пресс-службы МЧС Северной Осетии, на помощь коллегам выехал пожарный поезд из Кабардино-Балкарии.

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