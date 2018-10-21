Площадь пожара на заводе в Осетии возросла до 4,5 тысячи "квадратов"

В Северной Осетии по факту пожара на заводе "Электроцинк" межрайонный следственный отдел по городу Владикавказу организовал доследственную проверку, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки будут выясняться причины возникшего на предприятии возгорания, приведшего к крупному пожару и гибели людей. На данный момент, по информации спасателей, площадь возгорания увеличилась до 4500 квадратных метров.

Напомним, в ночь на воскресенье во Владикавказе на металлургическом заводе вспыхнул пожар. В цехе электролиза цинка, где происходило горение, обрушилась части кровли и стены. В результате происшествия два человека пострадали, один погиб. Все они - сотрудники федеральной противопожарной службы, прибывшие на место происшествия для ликвидации возгорания.

Для тушения пожара привлечено 62 человек личного состава и 18 единиц техники из Владикавказа. По данным пресс-службы МЧС Северной Осетии, на помощь коллегам выехал пожарный поезд из Кабардино-Балкарии.