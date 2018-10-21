В загоревшемся цехе завода "Электроцинк" отсутствовала система пожаротушения

Как только пожарные объявили о ликвидации технологического пожара на потенциально опасном производстве в городской черте северосетинской столицы во Владикавказе, сразу начался "разбор полетов".

В оперативном штабе отметили, что удалось избежать взрыва. Содержание водорода на горящем заводе "Электроцинк" удалось вовремя снизить. Хотя угроза взрыва существовала реально. На какой-то момент из горящих цехов даже вывели пожарных, и проливка конструкций осуществлялась только снаружи. Невозможным было признано и применение пожарной авиации. Тем не менее самого худшего, а именно масштабного взрыва химически вредных корпусов в городской черте и превышения предельно допустимых вредных выбросов удалось избежать.

Это, так сказать, то что в плюсе. Из неприятных сюрпризов - выяснилось, что в загоревшемся цехе завода отсутствовала система автоматического пожаротушения. Также не установлены пока и причины самого возгорания. Ни директор завода, ни глава республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров пока не знают ответа на вопрос: что могло воспламениться в цеху электролиза цинка, с которого в ночь на воскресенье и началось возгорание.

Теперь следователям придется задавать неприятные вопросы руководителям Уральской горно-металлургической компании, в чей холдинг и входит крупнейшее в Северной Осетии промышленное предприятие "Электроцинк": почему на опасном производстве отсутствовала автоматика тушения? Вопросы должны быть обращены и к надзорным органам, поскольку "Электроцинк" явно не относится ни к малому, ни к среднему бизнесу, и на него не могли распространятся надзорные каникулы. А, следовательно, проверяющие инспекторы должны были регулярно приходить с проверками на предприятие. Более того, проверки должны были быть постоянными и тщательными, поскольку на заводе имеются в больших количествах такие потенциально опасные вещества, как цинк, кадмий, серная кислота и различные сплавы, и он находится в черте крупного мегаполиса.

По данным агентства ТАСС последние проверки на заводе проводились в сентябре. По данным системы СПАРК, в сентябре 2018 года на предприятии были проведены две плановые проверки ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия и одна плановая проверка управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия. В 2017 году было проведено пять внеплановых проверок МЧС и пять проверок Роспотребрнадзора, в том числе четыре плановые. Данных о выявленных нарушениях в СПАРКе нет.