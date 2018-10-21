В загоревшемся цехе завода "Электроцинк" отсутствовала система пожаротушения

Новости

Под Москвой в крупном ДТП погибли 4 человека 18:44
В США обрушился пол клуба, 30 человек пострадали 18:40
Аниту Цой госпитализировали после концерта на Кубани 18:30
Еще один фильм Джона Карпентера получит современный сиквел 18:18
Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России 17:56
Вышел многообещающий тизер продолжения "Викингов" 17:51
Карен Хачанов выиграл турнир в Москве 17:48
Кузяев получил сотрясение в матче с "Динамо" 17:46
Трамп назвал письма от Ким Чен Ына "любовными посланиями" 17:41
Премьер Словакии раскритиковал антироссийские санкции 17:28
У звезды "Хэллбоя" Сельмы Блэр диагностировали рассеянный склероз 17:20
Lada Xray Cross: Каким получился самый брутальный автомобиль АвтоВАЗа 17:00
Видео: певица Глюкоза перенесла операцию 16:55
Британские СМИ сообщили о возможности второго референдума по Brexit 16:45
От рака умер режиссер "Клана Сопрано" 16:37
В Германии выход Америки из ДРСМД считают "катастрофическим" 16:35
Более 130 человек пострадали при крушении поезда на Тайване 16:18
В Казани 300 человек эвакуировали из-за дыма в подвале медцентра 15:49
Астрономы обнаружили самый большой метеорит во Франции 15:43
Каждый десятый итальянец оказался за чертой бедности 15:30
На Кубани в ДТП с маршруткой и такси пострадали семь человек 15:17
Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли 15:06
Собянин назвал Москву одним из лидеров по цифровизации транспорта 14:54
МИД Ирана отверг обвинения США во вмешательстве в выборы 14:34
Американские общественники захотели приехать в Крым 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
21.10.2018 16:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В загоревшемся цехе завода "Электроцинк" отсутствовала система пожаротушения

Текст: Тимофей Борисов
Как только пожарные объявили о ликвидации технологического пожара на потенциально опасном производстве в городской черте северосетинской столицы во Владикавказе, сразу начался "разбор полетов".

В оперативном штабе отметили, что удалось избежать взрыва. Содержание водорода на горящем заводе "Электроцинк" удалось вовремя снизить. Хотя угроза взрыва существовала реально. На какой-то момент из горящих цехов даже вывели пожарных, и проливка конструкций осуществлялась только снаружи. Невозможным было признано и применение пожарной авиации. Тем не менее самого худшего, а именно масштабного взрыва химически вредных корпусов в городской черте и превышения предельно допустимых вредных выбросов удалось избежать.

Фото: МЧС РФ/ РИА Новости
Пожар на заводе во Владикавказе ликвидирован

Это, так сказать, то что в плюсе. Из неприятных сюрпризов - выяснилось, что в загоревшемся цехе завода отсутствовала система автоматического пожаротушения. Также не установлены пока и причины самого возгорания. Ни директор завода, ни глава республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров пока не знают ответа на вопрос: что могло воспламениться в цеху электролиза цинка, с которого в ночь на воскресенье и началось возгорание.

Теперь следователям придется задавать неприятные вопросы руководителям Уральской горно-металлургической компании, в чей холдинг и входит крупнейшее в Северной Осетии промышленное предприятие "Электроцинк": почему на опасном производстве отсутствовала автоматика тушения? Вопросы должны быть обращены и к надзорным органам, поскольку "Электроцинк" явно не относится ни к малому, ни к среднему бизнесу, и на него не могли распространятся надзорные каникулы. А, следовательно, проверяющие инспекторы должны были регулярно приходить с проверками на предприятие. Более того, проверки должны были быть постоянными и тщательными, поскольку на заводе имеются в больших количествах такие потенциально опасные вещества, как цинк, кадмий, серная кислота и различные сплавы, и он находится в черте крупного мегаполиса.

Пожарный погиб во время тушения завода во Владикавказе

По данным агентства ТАСС последние проверки на заводе проводились в сентябре. По данным системы СПАРК, в сентябре 2018 года на предприятии были проведены две плановые проверки ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия и одна плановая проверка управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия. В 2017 году было проведено пять внеплановых проверок МЧС и пять проверок Роспотребрнадзора, в том числе четыре плановые. Данных о выявленных нарушениях в СПАРКе нет.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медики уточнили число пострадавших при ЧП в керченском колледже
МИД Ирана отверг обвинения США во вмешательстве в выборы
В кузбасском поселке мужчина расстрелял своих сыновей
Вступили в силу новые правила восстановления водительских прав
Генпрокурор Саудовской Аравии признал гибель журналиста Хашкаджи