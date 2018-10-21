Иномарка протаранила автобусную остановку на Невском проспекте

В Петербурге автомобиль Hyundai Getz влетел в автобусную остановку на Невском проспекте.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по данному факту начата проверка.

По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел на автобусной остановке "Гостиный двор". Автомобиль BMW, следуя в сторону площади Восстания, при перестроении на другую полосу, задел Hyundai Getz.

От удара машина, произведенная южнокорейским концерном, потеряла управление и влетела в остановку.

В это время там находились люди, ожидавшие автобус. Пешеходы успели отбежать. По данным регионального Управления ГИБДД, раненых в результате происшествия нет.