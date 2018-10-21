В Финском заливе нашли затонувшую машину с двумя погибшими

Следственный комитет по Ленинградской области начал проверку обстоятельств гибели двух человек в салоне затонувшего автомобиля.

В ночь на 21 октября в районе Соснового Бора в Финский залив упал легковой автомобиль, в салоне которого находились три человека. Один из них смог спастись, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

В ГУ МЧС по Ленобласти уточнили, что в 9.50 машину удалось поднять на поверхность. Внутри обнаружены тела двух человек.

Будут устанавливаться причины смерти двух человек, а также обстоятельства, при которых автомобиль оказался в воде, добавили в СК по региону.