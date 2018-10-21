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21.10.2018 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Финском заливе нашли затонувшую машину с двумя погибшими

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Следственный комитет по Ленинградской области начал проверку обстоятельств гибели двух человек в салоне затонувшего автомобиля.

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В ночь на 21 октября в районе Соснового Бора в Финский залив упал легковой автомобиль, в салоне которого находились три человека. Один из них смог спастись, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

В ГУ МЧС по Ленобласти уточнили, что в 9.50 машину удалось поднять на поверхность. Внутри обнаружены тела двух человек.

Будут устанавливаться причины смерти двух человек, а также обстоятельства, при которых автомобиль оказался в воде, добавили в СК по региону.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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