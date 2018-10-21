На Кубани в ДТП с маршруткой и такси пострадали семь человек

ДТП с участием маршрутки и такси произошло в воскресенье в кубанском городе Курганинске.

В дежурную часть ОМВД России по Курганинскому району около 10:40 часов поступило сообщение о столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. На место прибыли сотрудники ДПС.

- По предварительным данным, на одном из перекрестков города 28-летний водитель легкового автомобиля такси, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движения маршрутному такси и допустил столкновение, после чего микроавтобус с водителем и десятью пассажирами перевернулся.

В результате аварии водитель и семь пассажиров маршрутки доставлены в медицинское учреждение. Водитель легкового автомобиля не пострадал.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства и причины случившегося.