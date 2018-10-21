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21.10.2018 15:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП с маршруткой и такси пострадали семь человек

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП с участием маршрутки и такси произошло в воскресенье в кубанском городе Курганинске.

В дежурную часть ОМВД России по Курганинскому району около 10:40 часов поступило сообщение о столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. На место прибыли сотрудники ДПС.

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- По предварительным данным, на одном из перекрестков города 28-летний водитель легкового автомобиля такси, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движения маршрутному такси и допустил столкновение, после чего микроавтобус с водителем и десятью пассажирами перевернулся.

В результате аварии водитель и семь пассажиров маршрутки доставлены в медицинское учреждение. Водитель легкового автомобиля не пострадал.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства и причины случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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